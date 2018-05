Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'hommage rendu aux victimes de l'attentat de Liège, le plan de prise en charge de la dépendance dans les Ehpad, l'assassinat d'un journaliste mis en scène à Kiev, le recyclage qui se met au service de la mode et les premiers extraits d'un documentaire sur la victoire des Bleus lors de la Coupe du monde de football 1998.



