Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les sujets des épreuves de philosophie au premier jour du bac, le projet de loi Pacte pour faciliter la croissance des entreprises, le limogeage de la numéro deux des Républicains Virginie Calmels, les exploits d'un bateau écolo qui carbure aux déchets plastiques et les nouvelles des Bleus à trois jours de leur match contre le Pérou.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.