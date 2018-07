Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les auditions de Gérard Collomb et de Michel Delpuech devant la commission d'enquête parlementaire, les nouvelles images avant l'entrée en scène d'Alexandre Benalla le 1er mai, la pénurie de bitume, la suppression des pièces de 1 et 2 centimes, le tourisme de masse à Santorin, et le refuge pour les ours au Vietnam.



