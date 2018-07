Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la préparation des Bleus, moins de 24 heures avant la demi-finale contre la Belgique, les supporters tricolores et belges fin prêts pour le grand jour, le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès réuni à Versailles, la grande fraude au vin rosé et notre reportage sur des jardins publics extraordinaires, conçus pour minimiser les effets de la canicule et éviter les allergies.



