Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'annulation du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-Un, la grande inquiétude autour du Parcoursup, nos entreprises face aux défis des nouvelles technologies, le super entraînement des pompiers d'aéroports et dans les coulisses de la production de nos fleurs dédiées à la Fête des mères.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.