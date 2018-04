Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'annonce de la fin des essais nucléaires nord-coréens, les pilotes d'Air France, l'organisation des examens dans les facultés en plein mouvement de blocages, les spéculations autour du prénom du prochain royal baby, les 100 ans de la mort du Baron Rouge et la vie secrète du Louvre.



