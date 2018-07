Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la traque de Rédoine Faïd plus de 24 heures après son évasion, la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, notre reportage exclusif sur les scientifiques de l'armée et le parcours de Benjamin Pavard, auteur d'un but sensationnel contre l'Argentine, ce samedi 30 juin 2018 à Kazan.



