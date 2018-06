Les Turcs appelés à voter leur président ce dimanche 24 juin

Des élections ont lieu ce dimanche 24 juin 2018 en Turquie. Recep Tayyip Erdogan remet son titre en jeu dans le but de passer à un pouvoir hyper présidentiel qu'il a fait voter en 2018. Néanmoins, le candidat du Parti républicain du peuple, Muharrem Ince, lui fait face et se pose en tant que sérieux rival. Le président sortant risque même de récolter moins de 50% des voix et de passer au second tour le 8 juillet prochain. Par ailleurs, la situation économique du pays ne cesse de se dégrader depuis quelques mois.



