Un formulaire de l’Institut Robert Koch prévoit-il jusqu'à six doses de vaccin ?

Ce dernier fait ainsi référence à un tableau, dont une partie est surlignée en orange. Sur la même ligne que "vaccin" ("impfstoff"), figurent six cases à cocher et qui sont toutes numérotées de "ZP1" à "ZP6". ZP fait ici référence à "zeitpunkt", qui signifie "moment" en français. Les trois dernières cases, ZP4, ZP5 et ZP6, sont surlignées. Sur la colonne verticale, sont indiqués les différents vaccins contre le Covid, disponibles en Allemagne : Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson&Johnson. En bas du tableau figure une indication : "Veuillez cocher dans le tableau quel vaccin et à quel moment". Ici, on pourrait penser à une simple demande d’information à destination des soignants en cas d’admission à l’hôpital. Mais pour les opposants à la vaccination, il s'agirait de la preuve formelle que la campagne de vaccination a déjà programmé trois autres rappels. Alors, de quoi s’agit-il ? À qui est attribué ce document ?