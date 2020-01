Les "vérités" de Carlos Ghosn sur son arrestation et sa détention au Japon

"J'ai attendu ce jour avec impatience depuis 400 jours, depuis que j'ai été brutalement enlevé de mon monde", a-t-il déclaré en préambule de sa conférence de presse, qui a débuté à 14h. En costume et rasé de près, l'homme d'affaires a affirmé avoir été "arraché" à sa famille et à ses proches lors de son interpellation le 19 novembre 2018 à l'aéroport de Tokyo.

Carlos Ghosn veut "laver (son) honneur". Neuf jours après son évasion rocambolesque du Japon, où il est sous le coup de quatre chefs d'inculpation pour malversations financières et attendait son procès en résidence surveillée, l'ancien patron de l'Alliance Renault-Nissan a plaidé son innocence devant plus de 130 journalistes triés sur le volet, ce mercredi 8 janvier à Beyrouth, au Liban. Outre un réquisitoire véhément sur le système judiciaire japonais, l'ex-PDG a livré sa version des faits.

D'après Carlos Ghosn, "tout cela avait été orchestré bien auparavant entre Nissan et le parquet". "Je ne m'en suis pas rendu compte alors que c'était en train d'arriver", a-t-il confié, osant une comparaison avec l'attaque de Pearl Harbor. L'ex-patron de Renault a déclaré que "des témoins" lui ont confié "qu'il y avait eu des préparations, des réunions entre le procureur et la direction de Nissan et d'autres officiels japonais". "Mais je n'en parlerai pas plus", a-t-il coupé, sans entrer dans les détails.

Sur son arrestation, le 19 novembre 2018 à l'aéroport de Tokyo, l'ancien PDG a tenu en revanche à éclaircir les conditions exactes dans lesquelles elle s'est déroulée. Les images diffusées par les médias comme étant celles de son interpellation à bord du jet privé de l'homme d'affaires ont été tournées après. "Je n'ai pas été arrêté dans l'avion mais bien dans l'aéroport. On m'a dit qu'il y avait un problème avec mon visa", a-t-il expliqué. Conduit dans une salle, il a retrouvé le procureur qui lui a dit qu'il était inquiété "en raison d'une somme qui n'avait pas encore été décidée, qui n'avait pas encore été versée". "Dans de nombreux pays ce n'est pas une raison pour arrêter les gens, ce n'est même pas un délit", a rappelé Carlos Ghosn.