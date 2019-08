Les victimes présumées de Jeffrey Epstein crient leur colère lors d'une audience : "Vous devez continuer à enquêter !"

Des traumatismes, de la détresse, mais aussi beaucoup de colère et de frustration. Les accusatrices de Jeffrey Epstein, entendues lors d'une audience, ont exprimé leur ressentiment face à l'absence de ce dernier, mort en prison il y a deux semaines. Plus d'une douzaine de victimes présumées du riche homme d'affaires américain ont pris la parole, depuis l'estrade de la salle d'audience fédérale de Manhattan ce mardi 27 août.





Pendant plus d'une heure devant le tribunal, les récits sur Jeffrey Epstein et ses agressions se sont succédé. Certains témoignages ont été livrés à visage découvert, d'autres ont été livrés anonymement, par l'intermédiaire d'avocats ou de lettres. Mais la plupart des témoignages "ont été livrés dans les larmes", comme l'écrit The New York Times, qui raconte cette audience.