Les vidéos montrant des Chinois s'écrouler au sol dans la rue ou dans des hôpitaux sont-elles authentiques ?

"Il faut être prudent avec ce qui circule sur les réseaux sociaux, alerte d'emblée Jean Dubuisson, chercheur au CNRS. Les causes de syncopes sont multiples, une personne peut s'écrouler dans la rue sans pour autant être atteinte du coronavirus." Cet expert du Centre d'infection et d'immunité de Lille nous avoue ne pas pouvoir se prononcer sur ces images sans avoir accès au suivi des patients. Des personnes peuvent avoir été prises en charge par du personnel médical équipé de protections contre le coronavirus, sans pour autant l'avoir contracté.

Prenons cette vidéo ci-dessus. "Les choses ne s'arrangent pas à Wuhan, les médecins sont débordés et les patients tombent au sol", note Coronavirus News. Le compte a été créé en janvier 2020 et relaye des informations sur les événements liés à l'épidémie, sans les sourcer. Le hic : les personnes parlent ici en cantonais, une langue qui n'est usitée que dans une petite région du sud du pays, et dans tous les cas, pas à Wuhan.

Certains internautes estiment qu'il s'agit bien d'un patient atteint du coronavirus, mais dans un hôpital de Hong Kong, plus précisément à l'hôpital Princess Margaret. Si l'on y parle mandarin et que des cas y ont été détectés, cette information reste à prendre avec des pincettes, les autorités et les médias locaux ne l'ayant pas validée. Surtout, le patient n'a aucune protection, contrairement aux mesures sanitaires et aux différentes photos des patients atteints sur cette île.