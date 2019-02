Les villes brésiliennes confrontées à une invasion de scorpions

"Les villes du Brésil fournissent un excellent milieu de vie pour les scorpions […]. Ils offrent un abris dans les réseaux d'assainissement, de l'eau et de la nourriture plus qu'il n'en faut dans les déchets qui ne sont pas ramassés, et aucun prédateur naturel", avance le chercheur pour expliquer cette invasion. "Le nombre de personnes piquées par des scorpions à travers le Brésil a grimpé de 12.000 cas en 2000 à 140.000 l'an dernier, selon le ministère de la Santé", observe-t-il. Le problème, c'est que ces scorpions peuvent être très dangereux. Si la plupart des piqûres ne sont que douloureuses, certaines sont mortelles. 88 personnes sont ainsi décédées des suites d'une piqûre de scorpion en 2017 au Brésil, dont de nombreux enfants.





Outre la prolifération des infrastructures urbaines, il estime que le réchauffement climatique explique en partie ce phénomène, car la hausse des température moyennes, attire le scorpion jaune dans un nombre croissant de villes brésiliennes. "Les scorpions […] sont des espèces incroyablement capables de s'adapter. À mesure que le climat brésilien se réchauffe à cause du changement climatique, les scorpions se répandent à travers le pays", écrit Hamilton Coimbra Carvalho.