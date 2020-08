Explosions à Beyrouth : les dégâts visibles depuis l'espace

Les dégâts sont visibles depuis l'espace. Cinq jours après la tragédie qui a frappé Beyrouth, faisant plus de 150 morts et fait des milliers de blessés, il est possible se faire une idée un peu plus claire sur l'étendue des ravages de la double explosion qui a engendré un cratère de 43 mètres de profondeur.

Après les images filmées par drone au-dessus du port de la capitale libanaise, la zone la plus touchée par les déflagrations, la Nasa a mis en ligne ce samedi 8 août un cliché pris depuis l'espace montrant les conséquences dévastatrices du souffle. Cette image en haute résolution a été captée à partir des données d'un radar à "synthèse d'ouverture". Habituellement, ce système sert à monter "les changements de la surface du sol avant et après un événement majeur comme un tremblement de terre", explique la Nasa. Dans le cas précis de Beyrouth, "il est utilisé pour montrer le résultat dévastateur d'une explosion".