La démission du gouvernement au Liban "n’est que le premier pas sur le chemin de la victoire"

Feux d'artifice, klaxons hurlants et routes teintées de vert, blanc et rouge. Dans la foule qui a fêté, mardi 29 octobre au soir, la démission de Saad Hariri, le Premier ministre libanais, Ali était présent. Habitant de Beyrouth, le jeune homme a salué la nouvelle. Il revient auprès de LCI sur ce combat qui a mené à cette "petite victoire". Tout en restant lucide sur le combat qui lui reste encore à mener.

C’est avec effroi que, treize jours plus tôt, le trentenaire découvre la nouvelle à laquelle il ne croit pas, au premier abord. "Je me suis dit que c’était vraiment très, très bizarre comme annonce", se remémore-t-il, toujours incrédule. Il y a de quoi. Le gouvernement vient d’annoncer une taxe pour les usagers des applications Whatsapp et Viber, qui seront facturés près de 18 centimes pour chaque appel. C’est "la goutte qui fait déborder le vase".

Un sentiment que l’homme de 38 ans résume en quelques mots : "Il y en a marre". Marre de tous ces services "facturés deux fois". Ali nous cite par exemple ces générateurs dans les rues, venus compenser une électricité publique coupée "parfois trois heures par jour". Avec des pénuries chroniques d’énergie et d'eau potable, la population doit en effet souvent faire appel à des sociétés privées afin de combler le manque, à des prix exorbitants. Il en va de même pour la scolarité, avec des parents qui "ne savent même plus comment mettre leurs enfants dans des établissements convenables", et se tournent donc vers des écoles privées. Pour le reste, le Beyrouthin liste les problèmes : pollution de l’air, de l’eau, de la mer, travaux publics qui ne s’achèvent jamais et, évidemment, corruption et népotisme.