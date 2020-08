Nouvelle flambée de tension entre Israël et le Hezbollah à la frontière libanaise

La frontière libano-israélienne sous tension. L'Etat hébreu et le Hezbollah se sont livrés à des échanges de tirs dans la nuit de mardi à mercredi, considérés avec une "extrême gravité" par Jérusalem. Si aucune victime n'est officiellement à déplorer, cette escarmouche intervient dans un contexte particulier, la mission de L'ONU s'apprêtant à être renouvelée dans la région.

"Il y a eu des tirs depuis le Liban vers des soldats israéliens (...) Les soldats ont répliqué à l'aide de fusées éclairantes et de tirs. Puis, au cours de la nuit, des hélicoptères de combat et des avions ont frappé des postes du Hezbollah", a indiqué l'armée israélienne. "Je conseille au Hezbollah de ne pas tester la force d'Israël. Le Hezbollah met une fois de plus le Liban en danger à cause de son agression", a réagi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, promettant une réponse "énergique" à toute nouvelle attaque.