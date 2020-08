Liban : une colère ravivée et un avenir qui "reste incertain"

Le leitmotiv commun des manifestants est de mettre fin au clientélisme et à la corruption qui gangrènent le système politique de manière généralisée. Mais les Libanais qui manifestent sont aussi très divisés. Il y a ceux qui participent aux rassemblements sans affiliation quelconque et ceux qui sont ancrés dans des associations ou des partis politiques. Certains militent pour un changement total de régime, en modifiant la Constitution pour mettre un terme à ce système institutionnel qui exige une représentation de toutes les communautés. D'autres demandent un changement de la classe politique mais sont plus frileux à une modification radicale du régime.

Comment fonctionne ce système politique confessionnel ?

Le Liban est un pays divisé entre de nombreuses communautés : chiites, sunnites, druzes, maronites et de nombreuses autres communautés chrétiennes. Les institutions composent avec cette société hétéroclite. Le président est chrétien maronite, le Premier ministre est sunnite, le président de la chambre est chiite. Il y a aussi des quotas pour les parlementaires et dans la fonction publique. Des Libanais craignent de rompre cet équilibre, encore aujourd'hui. L'avenir des institutions est un débat houleux dans le pays car certains pensent que le système actuel favorise le clientélisme à travers la rhétorique communautaire, et non la défense de l'intérêt général. Ceux qui critiquent le système confessionnel aimeraient que les dirigeants soient plus détachés du discours religieux.

Le mouvement n'est-il pas avant tout, un mouvement des jeunes et concentré dans la capitale ?

Non, la thawra marque une différence avec les mouvements de contestation qui ont éclaté les années précédentes. La thawra est beaucoup plus étendue à l'ensemble du Liban, notamment à Tripoli, la deuxième ville du pays, mais aussi dans les campagnes. Une révolte qui a démarré, au début, sans distinction de communauté. Cela s'explique par le fait que les Libanais sont descendus dans la rue à la fois pour des considérations politiques - l'avènement d'un nouveau projet - mais aussi des revendications économiques - à cause de la dégradation du pouvoir d'achat. Une réalité qui touchait la classe moyenne comme les plus modestes. Cependant, si une grande partie des populations des régions à majorité chiite est descendue dans la rue aux premiers jours des manifestations, la plupart ont cessé la mobilisation à la demande du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah.