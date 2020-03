Libéré par l'Iran, le chercheur Roland Marchal bientôt de retour en France

Roland Marchal avait été arrêté en juin 2019, en même temps que sa compagne, Fariba Adelkhah, chercheuse comme lui au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po Paris. La France n'a cessé de réclamer leur libération depuis. Vendredi, jour du Nouvel An persan, l'Iran a annoncé un échange de détenus entre Paris et Téhéran. La présidence française ne mentionne pas pour sa part d'échange de prisonniers.

"Nous accueillons avec soulagement l'arrivée de Roland Marchal à Paris après près de neuf mois de détention arbitraire dans des conditions très dures. Mais seule la moitié du chemin est parcourue", a rappelé à l'AFP Jean-François Bayart, professeur à l'IHEID (Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement) de Genève et membre de leur comité de soutien. Leurs inquiétudes se sont renforcées en raison de la propagation accélérée du Covid-19 en Iran, un des pays les plus touchés au monde avec un bilan de 1.556 morts samedi. L'épidémie est particulièrement redoutée en milieu carcéral. Fariba Adelkhah a été très affaiblie par une grève de la faim de 49 jours. Roland Marchal, en isolement quasi complet, était pour sa part très affecté "mentalement et physiquement", selon son avocat.