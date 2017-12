Liberia : Jewel Howard Taylor, ex-femme de dictateur devenue bras droit de George Weah

Dans l'ombre de cette élection présidentielle, un nom : celui de Charles Taylor. Le sanguinaire président du Liberia est aujourd'hui emprisonné au Royaume-Uni, après avoir été condamné en 2012 à 50 ans de prison pour crimes contre l'Humanité et crimes de guerre en Sierra Leone voisine. C'est en 1997 que Jewel Howard Taylor devient la femme de ce chef de guerre condamné par la justice internationale. Elle le restera durant six ans. Pour autant, ce dernier est-il vraiment embarrassant pour le duo Weah-Howard Taylor ? Du côté du nouveau président élu, le discours est pour le moins ambigu.





S'il affirme ne pas être en contact avec l'ex-chef de guerre emprisonné et démentait en octobre dernier toute collusion avec ce dernier, il reconnaissait toutefois qu'ils s'étaient entretenus au téléphone : "une conversation de simple courtoisie". "Je ne suis pas en contact avec Charles Taylor. Je le répète, je ne suis pas en contact avec lui", déclarait-il. Quant à Jewel Howard Taylor, elle indique avoir pris ses distances avec son ex-mari et père de ses deux enfants, tout en reconnaissant ne pas avoir coupé tous les liens. Lors de cette élection, le comté de Bong, d'où est orginaire Charles Taylor, a voté à plus de 40% pour le duo Weah-Howard Taylor.