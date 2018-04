Liberté de la presse : RSF s’inquiète de "la haine du journalisme" qui "menace les démocraties"

Un constat inquiétant. Dans son rapport annuel publié mercredi, l’ONG Reporters sans frontières s’alarme du développement "d’un climat de haine à l’encontre des journalistes" notamment en Europe et aux Etats-Unis qui "menace les démocraties".

La carte du monde dressée par RSF à partir de son classement mondial de la liberté de la presse s'est un peu plus assombrie : 21 pays sont désormais placés en situation "très grave", un niveau record, l'Irak ayant rejoint cette année cette catégorie où figurent des régimes autoritaires tels que l’Égypte (161e), la Chine (176e) ou la Corée du Nord, qui reste en dernière position (180e).





Mais les discours de haine et les attaques contre la presse ne sont plus l'apanage des Etats autoritaires, explique ce rapport. Quatre des plus forts reculs en 2018 concernent ainsi des pays européens : la République Tchèque dont le président Milos Zeman s'était présenté lors d'une conférence de presse avec une kalachnikov factice portant l'inscription "pour les journalistes" chute de 11 places à la 34e. La Slovaquie où l'ex-Premier ministre Robert Fico a traité les journalistes de "sales prostituées anti-slovaques" et "simples hyènes idiotes" dégringole de 10 places (27e). Malte où une journaliste anticorruption a été assassinée passe au 65e rang (-18 places), et la Serbie en perd 10 (77e). Les Etats-Unis de Donald Trump perdent quant à eux deux places au classement, et tombent au 45e rang.





"Ce classement traduit un phénomène malheureusement manifeste, la croissance dans bon nombre de démocraties de l'expression de la haine contre les journalistes, et la libération de cette haine est vraiment dangereuse", explique Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation à l’AFP.