Licences de pêches post-Brexit : la France "ouverte à la discussion" avec Londres, assure Jean Castex

Après plusieurs jours de passes d'armes entre Paris et Londres au sujet de licences de pêches au large des côtes britanniques et des îles anglo-normandes, le gouvernement semble appeler à l'apaisement. "Je ne demande pas mieux qu'une désescalade intervienne", a déclaré jeudi 28 octobre le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Lorient, dans le Morbihan. Un vœu exprimé au lendemain d'annonces de mesures de rétorsion par le gouvernement français, qui estime ne pas avoir obtenu suffisamment de licences pour ses navires de pêche délivrés par Londres à l'heure du Brexit.

Parmi ces mesures de rétorsion prévues le 2 novembre en l'absence de réaction du Royaume-Uni, "interdiction de débarquement de produits de la mer" britanniques et contrôles douaniers et sanitaires accrus, des menaces jugées "décevantes et disproportionnées" par les autorités britanniques. Elles ont ensuite adouci le ton, appelant ce jeudi au "calme" et à la "désescalade".