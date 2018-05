Liège : trois morts dans une attaque terroriste

Il était aux alentours de 10 heures 30 quand une attaque terroriste s'est produite à Liège, ce mardi 29 mai 2018. En effet, un homme a blessé au couteau deux policières avant de les abattre avec leurs armes de service. Il a ensuite ouvert le feu sur un automobiliste avant d'être abattu, à son tour, par la police belge. L'assaillant avait non seulement un lourd passé de délinquant mais il était aussi fiché pour radicalisation.



