Lifeline : la France accueillera une partie des 233 migrants, mais Macron accuse l'ONG de faire "le jeu des passeurs"

Cette issue diplomatique doit mettre fin aux difficultés des 233 migrants à bord du Lifeline, qui subissaient des conditions sanitaires en constante dégradation depuis une semaine. Mais Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini ont ouvert le débat sur l'action de l'ONG Mission Lifeline.





Le président français a critiqué l'ONG allemande qui "est intervenue en contravention de toutes les règles et des garde-côtes libyens" et a fait "le jeu des passeurs", ajoutant qu'il s'agit d'un reproche "indicible dans l'émotion collective". Pour Emmanuel Macron, "on ne peut pas accepter durablement cette situation car au nom de l'humanitaire cela veut dire qu'il n'y plus aucun contrôle. A la fin on fait le jeu des passeurs en réduisant le coût du passage pour les passeurs. C'est d'un cynisme terrible."





Une critique qui rejoint en partie celles du gouvernement italien sur l'action des ONG en Méditerranée. "Et de deux ! Après l'Aquarius envoyé en Espagne, c'est désormais au tour du navire de l'ONG Lifeline d'aller à Malte avec ce navire hors-la-loi qui en définitive sera séquestré", a déclaré Matteo Salvini sur Twitter. Le leader d'extrême-droite, également vice-Premier ministre de Giuseppe Conte, estime que les ONG sont "complices, consciemment ou inconsciemment des trafiquants" et affirme qu'elles sont interdites d'entrée dans les ports italiens.