Limitation à 80km/h : faut-il s'inspirer du modèle suisse ?

La limitation de vitesse à 80 km/h sur 400 000 kilomètres de routes secondaires sera sans doute l'une des mesures les plus contestées de 2018. Nos voisins suisses n'ont pas eu besoin d'une loi ou d'un décret pour ralentir. Ils ont choisi eux-mêmes cette solution par référendum.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.