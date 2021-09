Limitation des jeux vidéo pour les mineurs en Chine : la mise au point de François Lenglet

Les autorités chinoises ont limité ce lundi 30 août le temps que les mineurs peuvent consacrer aux jeux en ligne à une heure les vendredis, week-ends et jours fériés, afin de lutter contre leur dépendance au jeu, ont rapporté les médias d'État. Selon cette nouvelle réglementation, les utilisateurs de moins de 18 ans ne pourront jouer qu'entre 20 heures et 21 heures, heure locale, ces jours-là, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Plus précisément, explique François Lenglet, "l'utilisation des jeux vidéo va désormais être limitée à une heure par jour, trois jours par semaine, avec déconnexion automatique pour éviter 'la pollution spirituelle' des jeunes. Les sites de cours particuliers payants, qui ruinaient les familles sont interdits". Et au-delà des jeunes, c'est tout l'Internet qui est visé par le gouvernement chinois : "Les start-ups de la finance sont mises au pas, tout comme les sites de commerces en ligne, les plateformes de livraisons à domicile et même les stars des réseaux sociaux", ajoute le spécialiste économie de TF1 et LCI. "Quant aux milliardaires de l'Internet, ils sont sommés de redistribuer une part de leurs fortunes insolentes."