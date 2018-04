Liste des invités, dîner privé, discours solennel... tout savoir sur la visite d'Etat d'Emmanuel Macron à Donald Trump

Emmanuel Macron l’avait convié en haut de la tour Eiffel. Pour lui renvoyer la fastueuse pareille, Donald et Mélania Trump vont recevoir ce lundi le président français et Brigitte Macron dans le cadre très privé de Mount Vernon. Cette ancienne bâtisse historique de George Washington, héros de la Guerre d'Indépendance et premier Président des États-Unis, "Père de la Nation". Aucun autre invité n'a été convié pour l'occasion indique Stephanie Grisham, chargé de la communication de la femme du dirigeant américain et citée par CNN.





Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisque les Washington étaient réputés pour leur hospitalité, notamment pour des invités venus de France et plus particulièrement le marquis de La Fayette.





Autre élément symbole de l'amitié entre le héros français de la guerre d'indépendance américaine et George Washington, la présence de la clé de la prison de la Bastille, cet imposant objet en métal noir accroché à l'intérieur de la maison. Un cadeau envoyé par La Fayette à Washington peu de temps après le début de la Révolution française, "au nom du peuple français".