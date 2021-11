Explosion d'un taxi à Liverpool : ce que l'on sait de l'"acte terroriste" survenu devant un hôpital

"Le chauffeur de taxi, dans ses efforts héroïques, a réussi à éviter ce qui aurait pu être une catastrophe absolument horrible à l'hôpital", estime de son côté la maire de Liverpool, Joanne Anderson. D'après The Daily Mail, le conducteur a repéré que son passager avait l'air "suspect" et l'a enfermé dans le taxi, avant de s'échapper.

Blessé dans l'explosion et emmené en urgence à l'hôpital, le chauffeur du taxi en est sorti, a confirmé lundi la police. Il a été qualifié de "héros" par des responsables politiques britanniques qui ont affirmé qu'il avait permis d'éviter des morts. "C'est une enquête en cours, je ne peux donc pas commenter les détails ou dire exactement de quel type d'incident il s'agit [...] mais il semble que le chauffeur de taxi en question se soit comporté avec une présence d'esprit et une bravoure incroyables", a ainsi déclaré lundi le Premier ministre, Boris Johnson.

Quelques heures après l'événement, la police antiterroriste britannique a annoncé l'arrestation de trois hommes dans le cadre de l'enquête dans cette affaire. "Trois hommes – âgés de 29, 26 et 21 ans – ont été arrêtés dans le quartier de Kensington de Liverpool et arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme", a signalé la police sur les réseaux sociaux. Un quatrième suspect, âgé de 20 ans, a été interpellé ce lundi. Deux adresses ont également été perquisitionnées. "Des éléments importants ont été trouvés et des recherches supplémentaires seront nécessaires aujourd'hui et potentiellement dans les prochains jours", notent les forces de l'ordre.