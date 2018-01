Livre choc sur la Maison Blanche : "Plein de mensonges", raille Donald Trump

Pour tenter d'éviter la mise en vente de l'ouvrage, Trump et ses avocats ont adressé un courrier à son auteur Michael Wolff et à Steve Rubin, président de la maison d'édition Henry Holt and Co., leur demandant de "cesser immédiatement" sa distribution, évoquant, entre autres, la diffamation. Mais la réponse de l'éditeur, probablement ravi de ce puissant coup de projecteur, n'a pas tardé. Il a avancé la sortie du livre de quatre jours : initialement prévue le 9 janvier, elle aura finalement lieu ce vendredi. "Et voilà. Vous pouvez l'acheter (et le lire) demain. Merci, monsieur le président", a lancé Michael Wolff dans un tweet.





L'éditorialiste multicarte (Hollywood Reporter, Vanity Fair, New York Magazine...), âgé de 64 ans, avait expliqué avoir gravité pendant 18 mois autour de la galaxie Trump, de la campagne présidentielle à la Maison Blanche, et interrogé "plus de 200" personnes, du président à ses proches collaborateurs. Son livre raconte en particulier combien le candidat républicain et son équipe rapprochée ont été surpris par la victoire, tant ils étaient convaincus qu'elle était hors de portée. "Risible !", a répondu sa porte-parole. Le journaliste décrit aussi un président fréquemment reclus dans sa chambre dès 18H30 avec un cheeseburger, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévisions, multipliant les appels à un petit groupe d'amis sur lesquels il déverse "un flot de récriminations", allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté des membres de son équipe.