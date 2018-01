"Fire and Fury" : tout en modestie, Donald Trump affirme être un "génie très stable" mentalement

Les remous de la publication du livre choc "Fire and Fury : Inside the Trump White House" ("Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump") de Michael Wolff, une plongée au sein de la campagne puis de la présidence Trump, continuent à se faire ressentir. Alors que plusieurs de ses proches et de ses collaborateurs se sont épanchés longuement auprès de l’auteur sur l’incapacité de Donald Trump à gouverner et ses aptitudes mentales qu’ils jugent insuffisantes, le président a tenu à remettre les choses au clair ce samedi sur Twitter… à sa manière.