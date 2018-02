Logan Paul de nouveau sanctionné par Youtube : filmer des pendus ne lui avait pas suffi

Après avoir créé la polémique début janvier pour avoir posté une vidéo montrant un cadavre dans la "forêt des suicides" au Japon, on pensait que le youtubeur Logan Paul s'était assagi. Face aux critiques, l'Américain avait posté un long message d'excuses puis avait multiplié les interviews pour promettre que jamais au grand jamais on ne verrait à l'avenir un autre dérapage. Peine perdue. Après avoir disparu (brièvement) des réseaux sociaux, le revoilà plus en forme que jamais.