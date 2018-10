Londres accuse le renseignement militaire russe de mener des cyberattaques mondiales

"Ce type de comportement démontre leur désir d'opérer sans tenir compte du droit international ou des normes établies, et d'agir avec un sentiment d'impunité et sans considérer les conséquences". C'est par cette déclaration que le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a accusé ce jeudi les services de renseignements militaire russes (GRU) d'avoir mené des cyberattaques. Les cibles évoquées sont des institutions politiques et sportives, des entreprises et des médias à travers le monde.





"Notre message est clair", a ajouté le ministre. "Avec nos alliés, nous révélerons et répondrons aux tentatives du GRU de saper la stabilité internationale". Selon le ministère des Affaires étrangères, le Centre national de cybersécurité britannique (NCSC) a pu déterminer que le GRU se cachait derrière plusieurs attaques commises dans le monde par des cyberassaillants connus.