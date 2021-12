Londres annonce la signature d'un accord commercial post-Brexit avec l'Australie

Il s'agit du tout premier traité commercial signé par le Royaume-Unis depuis sa sortie de l'Union européenne il y a presque un an. Londres a officialisé ce jeudi la signature d'un accord de libre-échange avec l'Australie. Le texte devrait permettre aux Australiens, notamment les jeunes, de venir vivre et travailler plus facilement en Grande-Bretagne.

Annoncé en juin dernier, les négociateurs des deux pays ont mis six mois pour arriver au texte final. Des mois qui ont permis à Londres et Canberra de se mettre d'accord sur des quotas immédiats et la suppression complète des taxes sur certains produits d'ici dix ans dont les voitures, le whisky, l'agneau, le bœuf, ou encore les produits laitiers.

Pour les deux pays, cependant, les retombées attendues restent modestes, l'Australie ne figurant pas dans la liste des dix principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni. La modélisation du gouvernement britannique suggère que l'accord pourrait stimuler le commerce entre les deux pays d'environ 19 milliards de dollars "à long terme".