Londres : la banque Gringotts de Harry Potter ouvre ses portes

JT 20H - Dans la banlieue de Londres, des studios de cinéma vous téléportent dans le monde d'Harry Potter. Une nouvelle attraction vient d'ouvrir ses portes.

Une nouvelle attraction vient d'ouvrir ses portes à Londres. Il s'agit de la banque Gringotts de la saga Harry Potter. Un décor de carton-pâte et de papier peint qui a nécessité un an de travaux pour les besoins des deux derniers films. Le studio accueille près de six mille visiteurs par jour. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



