Londres : la cohabitation avec les renards

Dans la capitale de la Grande-Bretagne, les canidés aux poils roux ne surprennent plus personne. Le soir venu, les rues deviennent leurs territoires. Il y en aurait 10 000 à Londres. Une présence qui remonte à des temps anciens, mais qui devient tout de même de plus en plus envahissante. Un renard a même été pris en photo devant la résidence du Premier ministre britannique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.