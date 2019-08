Londres : un Français de 6 ans poussé du 10ème étage de la Tate Modern, un ado de 17 ans inculpé pour tentative de meurtre

Un geste délibéré ou un accident ? La police londonienne enquête. Dimanche 4 août dans l'après-midi, un petit garçon âgé de six ans est tombé du point d'observation du musée Tate Modern, situé au 10ème étage de l'immeuble. Au lendemain de ce drame, la police britannique a annoncé que le jeune garçon était un ressortissant français qui visitait Londres en famille.





La petite victime a été secourue et transportée par hélicoptère à l'hôpital. Selon Scotland Yard, il est dans un état critique mais stable. Ses jours ne sont pas en danger et la police cherche toujours à établir les circonstances de l'accident et comprendre pourquoi l'enfant a été poussé depuis cette plateforme.