Londres : un important incendie se déclare dans le métro

La cause de l'incendie reste, pour l'heure, inconnue, selon les autorités. "Trois entrepôts commerciaux sous les arches ferroviaires sont en flammes et quatre voitures et une cabine téléphonique sont également partis en fumée à proximité de la gare d'Elephant and Castle. Des routes sont fermées et il est conseillé aux riverains d'éviter la zone et de garder les fenêtres et les portes fermées", ont publié sur Twitter les pompiers.