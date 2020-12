Londres : une mutation du Covid-19 à l’origine des nouvelles restrictions ?

Nouveau tour de vis en Angleterre, où Londres et plusieurs zones du sud, dans l’Essex et le Hertfordshire, ont pris de nouvelles restrictions à compter de mercredi 16 décembre, repassant ainsi au niveau d’alerte maximale. Ainsi, de nombreux établissements vont devoir refermer leurs portes à compter de cette date : les hôtels, pubs et restaurants sont concernés, mais aussi l'ensemble des lieux culturels, les cinémas, théâtres ou musées. Le recours au télétravail a été plus que conseillé par le gouvernement, qui a appelé à limiter les déplacements non essentiels, mais les écoles peuvent rester ouvertes. Les rencontres entre personnes de foyers différents, "hors de leur bulle" selon les mots du ministre de la Santé britannique Matt Hancock, sont également proscrites, sauf à l’extérieur.