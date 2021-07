Los Angeles : Harvey Weinstein plaide non coupable des accusations d’agressions sexuelles et viols

Il s'est exprimé devant un tribunal de Los Angeles. Mercredi, l'ex-producteur de cinéma a plaidé non coupable des 11 accusations d'agressions sexuelles et viols portés contre lui en Californie. Celui qui purge depuis un an une peine de 23 ans de prison pour agressions sexuelles et viol à New York a été transféré mardi à Los Angeles, pour répondre des nouvelles

accusations portées par cinq femmes pour des faits commis entre 2004 et 2013.