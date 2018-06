Los Angeles : nos plus beaux échecs entrent au musée

Selon Winston Churchill, "le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme". Cette affirmation convient parfaitement aux "Museum of failure" situé à Los Angeles. Celui-ci rassemble les inventions et les ratés commerciaux les plus étonnants que les États-Unis peuvent compter. Une curiosité dans un pays qui glorifie les réussites personnelles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.