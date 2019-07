Louisiane : la tempête Barry va bientôt atteindre les côtes

La tempête tropicale Barry fera bientôt son entrée dans l'Etat de Louisiane, et elle pourrait se transformer en ouragan. Il faut rester confiné chez soi, telle est la consigne donnée par les autorités américaines. Ces dernières craignent surtout l'arrivée de gigantesques quantités d'eau. La tempête devrait en effet atteindre les côtes d'ici quelques heures. La force des vents est estimée autour des 100 km/h, avec des précipitations abondantes. Par endroits, plus de 60 centimètres de pluie devraient tomber en l'espace de quelques heures.



