Lundi 14 mai : la revue de presse de Natacha Polony

L'attentat au couteau à Paris suscite l'intérêt de la presse ce lundi. En couverture de Libération : "Etat Islamique : pourquoi ce n'est pas fini". En Une du Parisien : " Attaque à Paris : Une fois de plus, le tueur était fiché". Le Figaro publie : "L'attentat de Paris relance le débat sur les fichés S". Dans La République des Pyrénées, Jean-Michel Helvig titre son édito : "Terrorisme, vivre avec l'invivable". Dans L'Union, Grégoire Amir-Tahmasseb opte pour son édito : "Le bal des experts". Dans Libération, Paul Quinio titre son édito : "Démagogie". Dans Les Echos, Cécile Cornudet intitule son édito : "Macron en son fort". Laurence de Charette opte pour son édito dans Le Figaro : "Hier, et demain...". Une interview de Thibaut de Montbrial dans le même quotidien s'intitule : "Une période de faux calme, avant le retour d'actions de grande ampleur". Un autre article du Figaro : "Le vivier tchétchène, cible de l'antiterro". Autre sujet, Le Monde publie : "Sinouar : Gaza est comme un tigre affamé". Le Figaro titre : "Jérusalem : Donald Trump bouleverse le statu quo". Autre article du même quotidien : "Israël, soixante-dix ans de défis pour un pays toujours en gestation". Dans L'Opinion, Jean-Dominique Merchet titre : "Moyen-Orient : le pire n'est pas si sûr". Un autre article signé Pierre Lellouche s'intitule : "Les Européens doivent prendre des mesures pénalisantes pour les intérêts américains". Autre thème, Le Monde titre : "Les Opioïdes, un mal américain". Enfin, l'article du jour est publié au Figaro : "Bientôt la téléportation virtuelle".



