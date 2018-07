Lundi 16 juillet : la revue de presse bleue de Julien Arnaud

L'Equipe titre sa Une : "Un bonheur éternel". En couverture du Figaro : "Le jour de gloire est arrivé". A la Une du Parisien et de L'Humarnité : "La tête dans les étoiles". En première page du Journal du Dimanche : "Dans les étoiles". Laurent Joffrin titre son édito dans Libération : "Unanimité". A la Une de Ouest France : "Merci !". Le portrait des Bleus dans Le Figaro s'intitule : "Les 23 Bleus de Deschamps à la loupe". Le Parisien publie des qualificatifs des joueurs en titrant : "Ils sont champions du monde...". La presse étrangère s'intéresse également à cette victoire, à l'instar de Marca, The Daily Mirror, The New York Times et The Times. En outre, Libération publie : "Tsars éphémères". L'Opinion titre : "La Chine, l'autre vainqueur du Mondial". L'Opinion publie également une caricature sur le sujet. Enfin, La Dépêche du Midi titre sa Une : "On vous aime".