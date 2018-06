Lundi 18 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La crise chez Les Républicains suscite l'intérêt de la presse ce lundi. A la Une de l'Opinion : "Pécresse se démarque de Wauquiez". Pierre Fréhel titre son édito dans Le Républicain Lorrain : "Rupture". Un article signé Guillaume Tabard au Figaro s'intitule : "L'orgueil et la naïveté de l'ex-numéro deux de LR". Dans Les Echos, Cécile Cornudet opte pour son édito : "Wauquiez-Le Pen : la poutre travaille encore". Dans Midi Libre, Yann Marek titre son édito : "Le Pari perdu". Autre sujet à la Une de La Croix : "Bac, parole aux philosophes". Autre thème en couverture de Libération : "Enceintes connectées La voix de son maître". Enfin, l'article du jour est publié sur le site Ulyces : "Il pleut des fruits de mer sur cette ville chinoise pendant une violente tempête".



