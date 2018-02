Lundi 19 février : la revue de presse de Natacha Polony

Les propos de Laurent Wauquiez occupent les journaux de ce lundi. Pour son édito, L'Eclair titre : "Blanquer ou Wauquiez". Paris Normandie titre son édito : "L.Wauquiez : Lui seul détient la vérité". L'édito du Télégramme s'intitule : "L.Wauquiez. Entre séduction et provocation". La République des Pyrénées opte pour son édito : "L. Wauquiez en flagrant délit de sincérité". La Presse de la Manche, annonce dans son édito : "L. Wauquiez : Ce terrible univers impitoyable". Le Figaro titre son article : "Squatteurs : les propriétaires désarmés face au fléau". L'Opinion a publié : "Le mercato européen est ouvert". A l'international, Le Monde titre : "Paris et Berlin ne sont pas en phase sur la défense européenne" et "Balkans. L'UE face au dilemme de l'élargissement". L'article du jour a été publié dans Le Monde : "Ecrans : l'enfant peut présenter de graves retards".



