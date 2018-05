Lundi 21 mai : la revue de presse de Natacha Polony

La composition du prochain gouvernement italien suscite l'intérêt de la presse ce lundi. En couverture du Figaro : "La coalition antisystème en Italie alarme l'Europe". Sur le site Atlantico, Alexandre Del Vall titre : "Nouveau gouvernement populiste à Rome : cette énorme différence entre ce qu'en racontent les médias italiens et les médias français". Dans Le Figaro, Arnaud de La Grange titre son édito : "Théâtre à l'italienne". Christophe Lucet opte pour son édito dans Sud-Ouest : "Rome n'est plus dans Rome". Autre sujet, le Figaro titre : "Les partis poussent leurs militants sur les bancs de l'école". Le Parisien publie : "Oui, il reste encore des trotskistes...". Libération titre : "Pablo Iglesias achète une villa avec piscine. Podemos risque le plongeon". Enfin, l'article du jour est une interview parue au Parisien : "L'avertissement d'un ex-hackeur".



