Lundi 23 avril : la revue de presse de Françoise Degois

L'adoption de la loi asile et immigration en première lecture à l'Assemblée suscite l'intérêt de la presse ce lundi. Le Figaro publie : "Jean-Michel Clément, le premier des frondeurs, quitte LaREM". La Croix titre : "Génération identitaire mène ses opérations de com en altitude". Dans l'Opinion, Cyrille Lachèvre titre son édito : "Asile et immigration : le Président n'a pas trouvé la clef". Autre sujet en couverture de Libération : "American nightmare". Laurent Joffrin opte pour son édito : "Etrangeté". Un reportage spécial dans le même quotidien s'intitule : "Accouchement : mères noires, sombres rivages". Et un autre article : "Mais on aime quand même les Américains pour...". Le Parisien publie : "Remake historique à Mount Vernon". Le Monde titre : "Macron-Trump, des amis sans affinités". Le Figaro publie : "Un patron plus contestataire pour FO". Enfin, en Une du Time : "The 100 Most Influential People".



