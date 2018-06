Lundi 25 juin : la revue de presse de Natacha Polony

Le mini-sommet européen suscite l'intérêt de la presse ce lundi. A la Une du Figaro : "Crise des migrants : l'Europe dans l'impasse". En couverture de Libération : "Migrants : le crash-test de l'Europe". Laurent Joffrin titre son édito dans le même quotidien : "Valeurs de l'Union". Patrick Saint-Paul opte pour son édito dans Le Figaro : "A la dérive". Dans le Journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet titre son édito : "Les Etats désunis". François Ernenwein opte pour son édito dans La Croix : "Migrants, l'urgence européenne". Le site Causeur titre : "Non Bernard-Henri Lévy, le solde migratoire de l'Europe n'est pas nul". Nicolas Beytout titre son édito dans L'Opinion : "L'Elysée et le petit jeu dangereux de la communication". Guillaume Tabard opte pour son édito dans Le Figaro : "Macron et le DJ : ce que révèle la polémique". Le Parisien publie : "Les naturistes vous invitent à tomber le maillot". Enfin, l'article à ne pas rater est publié au FigaroVox : "Gestation pour autrui : En Inde, les mères porteuses sont réduites à l'état d'esclaves".



Ce lundi 25 juin 2018, Natacha Polony, dans sa chronique "Polony sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 25/06/2018 présentée par Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.