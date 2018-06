Lundi 4 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La position d'Emmanuel Macron face aux mouvements sociaux actuels suscitent l'intérêt de la presse ce lundi. En Une du Parisien : "Mouvements sociaux : Macron a-t-il plié le match ?". En couverture de Libération : "Mouvement social Et à la fin, c'est lui qui gagne ?". Laurent Joffrin titre son édito dans le même quotidien : "Dogmatisme". Dans Charente Libre, Dominique Garraud opte pour son édito : "Le Pen : Marine sans boussole ni famille". Eric Marty titre son édito dans Midi Libre : "Un Nom, c'est tout". La République des Pyrénées opte pour son édito : "Européennes : un éparpillement de rassemblements". Dans Le Figaro, Vincent Trémolet titre son édito : "Rendez-vous décisif". Autre sujet, Le Figaro intitule : "A Provins, les parents d'élèves votent le retour de l'uniforme". Le Parisien titre : "Rififi à Saint-Jean-de-Passy". Le Figaro publie : "La non-mixité, un atout pour les filles". Le Monde titre: "Concierges de luxe : footballeurs assistés". L'article du jour est un éditorial d'Olivier Auguste dans L'Opinion : "Loi anti-fake news : le coup de la licorne".



