Lundi 7 mai : la revue de presse de Natacha Polony

Emmanuel Macron, un an au pouvoir suscite l'intérêt de la presse ce lundi. En couverture de Libération : "1 an de Macron. La droite a enfin son président". La Marseillaise titre : "Après un an à l'Elysée. M... le maudit". Dans Sud-Ouest, Bruno Dive titre son édito : "Macron, une année à droite". Dans L'Alsace, Laurent Bodin opte pour son édito : "Macron entre deux eaux". Dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, Pascal Coquis titre son édito : "Macron, l'an I". L'Union titre son édito : "Une bougie sans gâteau". Le Figaro titre : "Sydney-Nouméa-Paris, dans les coulisses du voyage d'Emmanuel Macron". Le Parisien titre : "Un doc trop complaisant ?". Le Monde titre : "Macron sur la voie royale". Autre sujet, Le Parisien titre : "Le récit de Fabien, père de famille miraculé après une agression sauvage". Sur le site du Parisien : "Paris : quand des agents verbalisateurs se battent contre une esthéticienne et des policiers". Le Figaro titre : "A Paris, des policiers dorment dans leur voiture". L'article du jour est publié dans Le Télégramme : "Affaire Seznec. Voici la vérité".



