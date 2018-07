Lundi 9 juillet : la revue de presse de Natacha Polony

Le personnage de Sylvain Fort suscite l'intérêt de la presse ce lundi. Les Echos titrent : "Sylvain Fort, le mélomane qui met en musique la pensée complexe". A la Une de L'Opinion : "L'abus de Congrès nuit-il à la Ve ?". Rémi Godeau titre son édito dans le même quotidien : "Congrès : les deux écueils du rendez-vous de Versailles". Dans L'Humanité, Patrick Apel-Muller opte pour son édito : "Feu sur les enfançons". Dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Pascal Coquis titre son édito : "Tenir parole". Dans La Voix du Bord, Jean-Michel Bretonnier opte pour son édito : "La Révolution peut-elle partir de Versailles ?". A la Une du Figaro : "En difficulté, Macron veut trouver un second souffle". Dans le même quotidien, Vincent Trémolet titre son édito : "Au-delà du discours". Libération intitule : "Macron, l'Etat de disgrâce". Laurent Joffrin, toujours dans Libération, opte pour son édito : "Ambivalence". L'interview d'Alain Minc dans le même quotidien : "L'inégalité est trop forte, nous risquons une insurrection". Autre sujet, Le Figaro publie : "Un Français sur quatre dépasse son découvert chaque mois". A La Une de La Croix : "Le droit d'être fraternel". Le site Causeur intitule : "Délit de solidarité : la victoire à la Pyrrhus des no border". Enfin, l'article du jour est publié à La Revue des Deux Mondes : "Le rire est-il mort ?".



